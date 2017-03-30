Кадыров пожаловался на нехватку денег на восстановление Чечни

План по восстановлению Чечни остался невыполненным. Причина – сокращение выделяемых средств на профильную Федеральную целевую программу (ФЦП) с 130 до 75 миллиардов рублей. С таким заявлением выступил глава региона Рамзан Кадыров. Его слова передает РИА Новости

«У нас были заводы, фабрики, было буквально все, но ничего не восстановлено. Люди должны понимать, что даже программу, которую выполняют во всех регионах Российской Федерации, в Чеченской Республике, единственном послевоенном регионе, федеральный центр не выполнил», — заявил Кадыров.

Кадыров добавил, что Алексей Кудрин, занимавший должность руководителя министерства финансов, и бывший полпред главы государства Дмитрий Козак обещали ему профинансировать программу на 2002-2007 годы при условии сокращения выделяемых средств.

«Уверили меня, чтобы я согласился. Исходя из ситуации, я согласился, и все. А получил что?», - добавил Кадыров.

На странице ФЦП указана сумма в 59 миллиардов рублей, предназначенных на восстановление Чечни в 2002-2007 годы. В 2008-2012 годы действовала новая программа. Ее бюджет составлял 100 миллиардов рублей. В ноябре 2016 года президент России Владимир Путин поручил кабинету министров обсудить возможность увеличения выделяемых на развитие Северного Кавказа средств.