Кадыров рассказал детали встречи с Медведевым

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о темах, которые обсуждались на встрече с премьер-министром России Дмитрием Медведевым в четверг, 30 марта. Об этом он сообщил в своем инстаграме.

По словам Кадырова, речь шла о развитии аэропорта "Грозный".

"В частности, поднял вопросы развития аэропортовой инфраструктуры путем строительства второй очереди. Аэропорт "Грозный" фактически близок к исчерпанию своих возможностей. Это связано с тем, что он был введен по временной схеме", - рассказал глава республики, подчеркнув, что аэропорт достиг предела возможностей.

Премьер и глава Чечни также обсудили вопрос, касающийся оказания помощи в оснащении Республиканской больницы и Перинатального центра, поскольку "своими силами республика это не осилит". Кроме того, отметил Кадыров, поднималась проблема оползневых явлений на территории региона, из-за которых в переселении нуждаются более 25 тыс. человек.

В конце сообщения глава Чечни обратил внимание на то, что Медведев "исключительно внимательно" подошел к поднятым проблемам.

"Очень приятно, что Дмитрий Анатольевич всегда оказывает Чечне помощь и поддержку в решении наиболее важных задач", - резюмировал Кадыров.

Ранее глава республики сообщил, что программа восстановления Чечни не выполнена.