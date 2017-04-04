Украина требует у России отменить призыв на военную службу в Крыму

Министерство иностранных дел Украины выразило протест России в связи с призывом в армию РФ жителей Крыма и потребовала отменить такое решение.

"Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу на временно оккупированной территории АР Крым и городе Севастополь", - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

МИД потребовал отменить призыв на военную службу граждан в Крыму, так как, по мнению Киева, он противоречит нормам международного права.

Ранее министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявлял, что в этом году в рамках весеннего призыва крымчане впервые будут проходить военную службу во всех регионах страны. В соответствии с указом президента России, в весенний призыв, который продлится до 15 июля, планируется призвать 142 тысячи человек.

Согласно данным начальника организационно-мобилизационного управления штаба ЮВО генерал-майора Андрея Колесова, весной будет призвано на военную службу 2,4 тыс. крымчан, столько же планируют призвать и осенью.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.