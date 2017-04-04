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Украина обратилась с требованием к России
В МИД Украины выразили протест из-за призыва в российскую армию жителей Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.
«Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу в Крыму и Севастополе», - заявили украинские дипломаты.
В МИД Украины призвали отменить призыв и напомнили, что резолюция Генассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года («Ситуация с правами человека в республике Крым и городе Севастополь») призвала Россию «обеспечить выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву и международным механизмам защиты прав человека».
Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в апреле - июле 2017 года. Из документа следует, что на военную службу планируется призвать 142 тысячи человек. Весенний призыв будет идти с 1 апреля по 15 июля.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что в 2017 году крымчане впервые будут проходить военную службу во всех регионах страны. Сообщалось, что весной в российскую армию будет призвано 2,4 тысячи крымчан.
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