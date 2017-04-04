Украина обратилась с требованием к России

МИД Украины выразили протест из-за призыва в российскую армию жителей Крыма. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Министерством иностранных дел Украины выражен решительный протест Российской Федерации в связи с ее намерением провести призыв на военную службу в Крыму и Севастополе», - заявили украинские дипломаты.

В МИД Украины призвали отменить призыв и напомнили, что резолюция Генассамблеи ООН от 19 декабря 2016 года («Ситуация с правами человека в республике Крым и городе Севастополь») призвала Россию «обеспечить выполнение своих обязательств по международному гуманитарному праву и международным механизмам защиты прав человека».

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о призыве в армию в апреле - июле 2017 года. Из документа следует, что на военную службу планируется призвать 142 тысячи человек. Весенний призыв будет идти с 1 апреля по 15 июля.