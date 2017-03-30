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"Ъ": замглавы МВД может покинуть свой пост
Заместитель министра внутренних дел генерал полковник полиции Михаил Ваничкин, по некоторым данным, может покинуть свой пост, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что Ваничкин курирует в МВД "криминальный" блок. В числе его возможных преемников называется начальник главного управления собственной безопасности МВД Александр Макаров.
"Господина Макарова, говорят в ведомстве, глава министерства Владимир Колокольцев хорошо знает еще с тех времен, когда оба работали оперативниками", - пишет газета.
Ранее сообщалось, что глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов был освобожден от должности в соответствии с указом президента России.
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