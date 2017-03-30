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Газета.Ru

"Ъ": замглавы МВД может покинуть свой пост

Замглавы МВД может покинуть свой пост
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Заместитель министра внутренних дел генерал полковник полиции Михаил Ваничкин, по некоторым данным, может покинуть свой пост, пишет газета "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники.
Сообщается, что Ваничкин курирует в МВД "криминальный" блок. В числе его возможных преемников называется начальник главного управления собственной безопасности МВД Александр Макаров.
"Господина Макарова, говорят в ведомстве, глава министерства Владимир Колокольцев хорошо знает еще с тех времен, когда оба работали оперативниками", - пишет газета.
Ранее сообщалось, что глава ГИБДД генерал-лейтенант полиции Виктор Нилов был освобожден от должности в соответствии с указом президента России.
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Владимир Политика
ГИБДД МВД
Владимир Колокольцев Михаил Ваничкин Александр Макаров Виктор Нилов
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