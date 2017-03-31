Медведев отчитался о доходах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев отчитался о своих доходах за 2016 год. Пресс-секретарь председателя правительства Наталья Тимакова заявила, что он подал декларацию о доходах, сообщает ТАСС

«Все члены правительства в соответствии с законодательством подали декларации о доходах, в течение месяца, после соответствующей проверки, они будут опубликованы на сайте кабинета министров», - сказала Тимакова.

Согласно декларации о доходах, размещенной на сайте Кремля, в 2015 году доход Медведева на 700 тысяч рублей превысил результаты 2014 года. В 2015 году премьер заработал 8,78 миллионов рублей. Также в его декларации указано два автомобиля ГАЗ-20, ГАЗ-21 и квартира площадью 367,8 кв. м. На его жену был записан один автомобиль Volkswagen Golf и два машино-места. Также отмечалось, что Медведев арендовал земельный участок в 4,7 тыс. кв. м.

Больше всего в 2015 году среди членов кабинета министров заработал министр РФ по работе с Открытым правительством Михаил Абызов. Его доход оказался в 52 раза выше, чем у Медведева, и составил 455,5 млн рублей.