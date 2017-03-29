Путин прибыл на Землю Франца-Иосифа оценить итоги генеральной уборки в Арктике

Земля Франца-Иосифа, Архангельская область/, 29 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин прибыл на остров Земля Александры архипелага Земля Франца-Иосифа. Этот остров находится в Баренцевом море примерно в 1000 км от ближайшего побережья континентальной России. 29 марта на острове - минус 26 градусов по Цельсию и сильный ветер.

Президент ознакомится с результатами работ по ликвидации экологического ущерба Арктической зоны РФ и пообщается с экологами. Как напомнили в пресс-службе Кремля , поручения о ликвидации ущерба были даны Путиным по итогам предыдущей поездки на остров в апреле 2010 года.

"Глава государства пообщается с сотрудниками полевой базы "Омега" национального парка "Русская Арктика", которые расскажут о ходе экологической очистки шести наиболее пострадавших островов архипелага, а также о сохранении биоразнообразия в арктической зоне и перспективах развития туризма", - сообщили в пресс-службе.

Накануне пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков , анонсируя поездку, заметил, что она состоится, "если позволит погода, а она достаточно неустойчивая".

Давнее приглашение

С предложением посетить Землю Франца-Иосифа к главе государства в сентябре 2016 года обратился глава Минприроды Сергей Донской . На совещании президента с членами правительства он отчитался об исполнении поручения главы государства по генеральной уборке Арктики. В качестве пилотной территории по ликвидации накопленного вреда окружающей среде тогда был выбран архипелаг Земля Франца- Иосифа, где, по данным геоэкологического обследования, масса накопленных отходов составляла около 90 тысяч тонн.

Донской на том заседании сообщил, что в период с 2012 по 2015 год было подготовлено к утилизации и вывезено 39 тысяч тонн отходов, то есть почти половина всего объема. Остров Александры был очищен полностью. Тогда же он пригласил Путина посетить архипелаг.

Президент отметил, что в зимние месяцы на этой территории становится слишком холодно (температура опускается до минус 50 градусов по Цельсию), но принял приглашение посетить острова в 2017 году, когда в России будет проходить Год экологии.

В этом месяце Донской подтвердил приглашение Путину посетить архипелаг. По его мнению, поездка главы государства в том числе позволит привлечь внимание к экологическому туризму.