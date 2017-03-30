Путин: акции протеста привели к госперевороту на Украине и «арабской весне»

Президент России Владимир Путин в ходе Арктического форума заявил, что несанкционированные акции протеста привели к «арабской весне» и государственному перевороту на Украине.

«Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент (несанкционированные акции протеста — RT) использовался в начале так называемой «арабской весны». К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем», — сказал Путин. Он отметил, что подобные акции привали к госперевороту на Украине. «Мы очень хорошо знаем также, что это был один из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем», — добавил президент.

Ранее Путин прокомментировал несанкционированные митинги, которые прошли в ряде российских городов, в том числе и в Москве 26 марта.