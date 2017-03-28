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Песков ответил на сообщения о поездке в Луганск
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о его тайном визите в Луганск является «уткой», сообщает «Газета.ру».
«Я прямо из Луганска и звоню. Шутка, — сказал Песков. - Очередная утка. А СБУ пусть работает. Пусть проверяет, это их работа».
По его словам, для того чтобы СБУ могла заниматься серьезными делами, жители Украины платят налоги. «Вот пусть и занимаются», — добавил Песков.
Ранее советник главы СБУ Юрий Тандит заявил, что Служба безопасности Украины занялась проверкой информации о том, что представитель Кремля сегодня тайно приехал в Луганск. СМИ со ссылкой на источник в одной из спецслужб Украины сообщили, что во вторник, 28 марта, в Луганск тайно приехал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. По словам источника, цель визита Пескова неизвестна. Одной из предположительных версий является возможная смена руководства самопровозглашенной Луганской народной республики.
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