Песков ответил на сообщения о поездке в Луганск

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что информация о его тайном визите в Луганск является «уткой», сообщает «Газета.ру».

«Я прямо из Луганска и звоню. Шутка, — сказал Песков. - Очередная утка. А СБУ пусть работает. Пусть проверяет, это их работа».

По его словам, для того чтобы СБУ могла заниматься серьезными делами, жители Украины платят налоги. «Вот пусть и занимаются», — добавил Песков.