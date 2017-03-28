В ЛДПР предложили давать до 15 дней допотпуска за ненормированный график

Депутаты фракции ЛДПР вносят во вторник на рассмотрение Госдумы законопроект, устанавливающий до 15 дней дополнительного оплачиваемого отпуска и предельно допустимое количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы Ярослав Нилов

Законопроектом также предлагается запретить устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, несовершеннолетним и людям, у которых есть проблемы со здоровьем. Соответствующие поправки либерал-демократы Нилов, Игорь Лебедев Андрей Свинцов предлагают внести в Трудовой кодекс России.

Как поясняют авторы законопроекта, сейчас под ненормированным рабочим днём понимается особый режим работы, в соответствии с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости эпизодически привлекаться к работе за пределами установленной для них продолжительности рабочего времени. При этом переработка не считается сверхурочной работой и не подлежит оплате в повышенном размере. По мнению авторов законопроекта, "необходимость" и "эпизодичность" являются оценочными категориями.

Законопроект устанавливает, что работодатель должен закрепить в коллективном договоре возможное применение ненормированного рабочего графика. Определяется, что время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работа должна считаться сверхурочной с соответствующей компенсацией. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день должна составлять от трех до пятнадцати календарных дней, значится в документе.

"Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки", — пишут авторы.