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Фэллон: поведение России становится «более напористым»
Россия ведет себя все более «самоуверенно и напористо». С таким мнением выступил глава оборонного ведомства Великобритании Майкл Фэллон. Его слова передает РИА Новости.
«Когда дело касается России, мы ясно понимаем модель поведения, которое становится всё более самоуверенным и напористым», — заявил Фэллон.
Свое заявление Фэллон сделал на международной конференции по безопасности в Лондоне. Глава ведомства добавил, что британские власти хотели бы, чтобы Россия «ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию». Фэллон подчеркнул, что до тех пор, пока между странами не восстановились отношения, лучше следовать установке «сотрудничать, но остерегайся».
27 марта глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон перенес поездку в Россию. Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что это связано с изменениями в расписании глав МИД стран-участниц НАТО.
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