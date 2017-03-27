Фэллон: поведение России становится «более напористым»

«Когда дело касается России, мы ясно понимаем модель поведения, которое становится всё более самоуверенным и напористым», — заявил Фэллон.

Свое заявление Фэллон сделал на международной конференции по безопасности в Лондоне. Глава ведомства добавил, что британские власти хотели бы, чтобы Россия «ограничила безрассудную военную активность и прекратила дезинформацию». Фэллон подчеркнул, что до тех пор, пока между странами не восстановились отношения, лучше следовать установке «сотрудничать, но остерегайся».