Росгвардия во время ЧМ-2018 осуществит перегруппировку сил

Росгвардия перегруппирует свои силы для обеспечения безопасности регионов, где пройдут матчи чемпионата мира по футболу в 2018 году. Об этом в интервью ТАСС сообщил первый заместитель главнокомандующего войсками национальной гвардии РФ генерал- полковник Сергей Меликов.

"В первую очередь усилия будут сосредоточены на субъектах РФ, в которых в 2018 году пройдут матчи чемпионата мира по футболу. Эти субъекты мы укрепим за счет перегруппировки личного состава на постоянной основе либо это будет командировка на период выполнения задач", - сказал он.

Меликов отметил, что все социальные гарантии, в том числе по предоставлению жилья, будут сохранены. "Хочу подчеркнуть, что никаких переводов сотрудников из региона в регион не будет", - сказал он.

"Численность подразделений мы увеличим где-то за счет оптимизации организационно-штатной структуры, а где-то ее сократим. Это коснется прежде всего войсковых частей, которые не будут столь востребованы как раньше в связи с переходом к нам полицейских структур", - пояснил Меликов.

Кроме того, Росгвардия уже сосредоточена на подготовке к проведению летом этого года Кубка конфедераций, матчи которого пройдут в четырех регионах страны. "Наша задача - обеспечить безопасность участников этих международных соревнований, болельщиков, граждан, не допустить негативных событий, агрессивных действий фанатов. Нужно быть готовыми ко всему, в том числе к предотвращению различных возможных провокаций", - сказал Меликов.

Он назвал Кубок конфедераций генеральной репетицией для Росгвардии перед проведением чемпионата мира. "Объем задач, который нам предстоит выполнить на чемпионате мира, по моему мнению, больше, чем при проведении Олимпиады в Сочи", - сказал Меликов, пояснив, что Олимпийские игры проводились в одном кластере, а здесь будут задействованы сразу 11 городов и большое количество объектов.