Рогозин придумал рэп о «растормошенной и отпорошенной» Украине

«Украину разъерошили, Всполошили, растормОшили, Рассмешили, сна лишили, Обмишурили, Дело шили, отпорошили, Жили раньше — не тужили, А теперь — обрушили», — написал вице-премьер (орфография автора сохранена — прим. «Ленты.ру»).

Текст он озаглавил как «Рэп Украины».

Ранее в понедельник Порошенко на праздновании дня Нацгвардии заявил, что Москва пытается рассорить украинцев. «Россия давно поняла, что внешне Украину голыми руками не возьмешь», — сказал он.

Дмитрий Рогозин регулярно комментирует заявления властей иностранных государств, особенно Украины, на своих страницах в соцсетях. В частности, на прошлой неделе он сравнил методы работы Службы безопасности Украины с действиями Гестапо — государственной полиции Третьего рейха, действовавшей в 1933-1945 годах.