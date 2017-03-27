СК подтвердил, что участникам митинга в Москве предлагали деньги

По словам Петренко, награждение предлагалось «в случае задержания за участие в несанкционированной массовой акции 26 марта в Москве». В СК отметили, что организаторы акции обещали заплатить «не только подросткам, но и другим участникам мероприятия».

Сейчас сотрудники СК «следственным путем» проверяют эту информацию в рамках уголовного дела, возбужденного по статьям 213, 317 и 318 (хулиганство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применение насилия в отношении представителя власти) УК РФ.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что организаторы антикоррупционного митинга «призывали детей принять участие в несогласованной акции в несогласованном месте, суля некие награды».

В воскресенье, 26 марта, в российских городах прошли массовые антикоррупционные акции протеста. Митинги были согласованы в 24 городах из 100 заявленных. В Москве, где акция протеста, по разным оценкам, собрала от 7 до 30 тысяч участников, были задержаны более 1000 человек, в том числе и несовершеннолетние.