Песков объяснил, почему подростки пришли на воскресные акции в Москве

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подросткам обещали заплатить деньги в том случае, если они будут задержаны сотрудниками правоохранительных органов на митинге в воскресенье, 26 марта. Об этом сообщает РИА Новости.

«Существует информация, что несовершеннолетним участникам акции в Москве в случае их задержания представителями органов правопорядка сулились денежные награды. Есть определенные подтверждения этому. Если органы защиты правопорядка посчитают необходимым, наверное, какие-то подтверждения этому будут предоставлены», - сказал Песков.

В воскресенье, 26 марта, в ряде городов России состоялись уличные акции против коррупции. В Москве во время акций протестов сотрудники правоохранительных органов задержали около 800 человек.

В столице акция не была согласована с властями.