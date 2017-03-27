Два жилых комплекса на землях МГУ могут снести по решению Росреестра

Два жилых комплекса в столице - "Шуваловский" и Dominion, построенные на землях МГУ им. Ломоносова, могут быть снесены по решению Росреестра . Также вуз могут обязать выплатить штраф в размере минимум 2 млрд рублей.

Как пишет "Коммерсант", дело о нецелевом использовании почти 122 гектаров на Ломоносовском проспекте в районе Раменок было направлено на новое рассмотрение на прошлой неделе кассационной инстанцией арбитражного суда.

"Здесь разрешалось строительство нового комплекса зданий МГУ. Но в 2015 году управление Росреестра по Москве обнаружило, что еще в 2008 году земля была застроена жильем и коммерческой недвижимостью ЗАО "Интеко"", — отмечает издание.