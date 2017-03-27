В Сенате США считают, что РФ пытается вмешиваться в выборы во Франции и Германии

Россия вмешивалась в выборные процессы в США в прошлом году и пытается делать то же самое в отношении грядущих президентских выборов во Франции и парламентских - в Германии. Такую версию озвучил в воскресенье американский сенатор Марк Уорнер (от штата Вирджиния), являющийся старшим демократом в специальном комитете по разведке Сената США

"Мы знаем, что Россия существенным образом вмешивалась в наши выборы как путем хакерских атак, так и с помощью тысяч проплаченных интернет-троллей, которым удалось захватить контроль и заполонить (информационное) пространство фальшивыми новостями", - утверждал он в интервью телекомпании NBC. По словам сенатора, его также беспокоит тот факт, что несколько лиц, которые "очень тесно связаны" с президентом США Дональдом Трампом , "имели обширные связи с Россией".

Спецкомитет по разведке американского Сената, в котором Уорнер занимает пост заместителя председателя, расследует приписываемое России вмешательство в президентские выборы в США. На этой неделе он проведет первые слушания по данному вопросу. Ранее аналогичные слушания состоялись в спецкомитете по разведке Палаты представителей, который осуществляет отдельное разбирательство в отношении РФ.

Как образно выразился Уорнер, в деле предполагаемого вмешательства Москвы в американские выборы "гораздо больше дыма", чем предполагалось. Отвечая на вопрос ведущего, виден ли за этим дымом огонь, сенатор сказал: "Время покажет". "Что мы знаем точно, так это то, что россияне вмешивались (в выборы в США) и что они делают сейчас то же самое во Франции и Германии", - настаивал Уорнер, не подкрепив свои слова какими-либо доказательствами.

Сенатский спецкомитет по разведке в январе объявил о начале собственного расследования кибератак на американские политические организации, совершенных во время прошлогодней президентской кампании в США. Американские власти обвиняют Россию в причастности к этим электронным взломам, хотя и не приводят свидетельств на данный счет. Эти обвинения были одним из основных предлогов для введения в декабре прошлого года Вашингтоном санкций, которые коснулись ряда российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного управления Генштаба ВС РФ . Кроме того, власти США выслали 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ дипломатических дач в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.