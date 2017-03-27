Два элитных жилых комплекса в Москве могут пойти под снос

Росреестр пытается признать незаконным строительство двух жилых зданий на Ломоносовском проспекте в районе Раменок на юго-западе Москвы. Речь идет о двух жилых комплексах «Шуваловский» и Dominion на земле, которая находятся на в бессрочном пользовании у Московского госуниверситета (МГУ), сообщает «Коммерсант».

Елена Батурина. Дома были построены еще в 2008 году компанией «Интеко», владелицей которой на тот момент являлась супруга бывшего мэра Москвы

Дело о нецелевом использовании почти 122 гектаров было направлено на рассмотрение на прошлой неделе. Но устранить нарушения Росреестр потребовал еще в 2016 году. Тогда он признал объекты самовольными постройками.

В результате, если сейчас при повторном рассмотрении иска МГУ не сможет добиться отмены решения Росреестра, то «Шуваловский» и Dominion могут быть снесены. Однако в двух жилых комплексах все квартиры полностью раскуплены. Кроме того, вузу также грозит крупный штраф в размере около двух миллиардов рублей.