Премьер Сербии рассказал о переговорах с Путиным

Сербский премьер Александр Вучич рассказал, что обсуждал с президент России Владимиром Путиным инициативу по созданию в Сербии центра по ремонту вертолетов советского и российского производства, видеозапись выступления главы сербского правительство опубликовала его пресс-служба.

В понедельник Москву посетила сербская делегация во главе с нынешним премьером и кандидатом в президенты Сербии, а также министром обороны Зораном Джорджевичем. Днем прошла встреча Путина с Вучичем. Основными темами, как сообщается, стали экономика и военно-техническое сотрудничество.

"Президент России сам об этом вспомнил, и теперь наше дело — посмотреть и понять, что мы можем сделать по этому вопросу. Знаете, чем бы это было для (оборонного авиазавода) "Момо Станойлович" и для наших институтов и всех наших людей! Вопрос – можем ли мы это в данный момент на себя взять, и сколько еще потребуется времени, чтобы вложить в специалистов, в их знания, техническое образование и так далее", — добавил глава кабмина.

В марте первый замглавы Минпромторга России Глеб Никитин по итогам официального визита в Белград сообщил, что обсуждал с руководством Сербии механизмы развертывания в Сербии сервисного центра по техническому обслуживанию и капитальному ремонту вертолетов российского и советского производства стран Центральной и Восточной Европы.