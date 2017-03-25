Немецкие бизнесмены и политики приехали в Крым

Группа из 10 немецких политиков и бизнесменов приехала в Крым, чтобы получить представление о том, что происходит на полуострове. По словам главы немецкой национально-культурной автономии полуострова Юрия Гемпеля, это бизнесмены, которые занимаются вопросами недвижимости, а также политики регионального уровня – депутаты от партии «Левые», передает РИА Новости

Гемпель отметил, что поначалу европейские делегации всегда ведут себя в Крыму очень настороженно.

«Они приезжают с убеждением, что здесь чуть ли не военные действия, что здесь ущемляют по национальному признаку. Но, как правило, уезжая из Крыма, они свое мнение в корне меняют», — заметил он.