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Зюганов рассказал об истоках европейской ненависти к России
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов увидел истоки ненависти Европы к России в расколе христианства на две ветви в XI веке. Он считает, что ненависть к России в Европе исчисляется веками, а ее идейные истоки «надо искать в расколе христианства на католическую и православную церковь», сообщает РИА Новости.
Об этом лидер российских коммунистов заявил на пленуме КПРФ, посвященном борьбе с антисоветизмом и русофобией.
Незадолго до форума Зюганов заявил, что пришло время «дать бой всем русофобам и антисоветчикам, которые вылезли из всех щелей». Он отметил, что в свое время русофобия и антисоветизм привели к распаду СССР, теперь же они угрожают России.
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