Госдума хочет увеличить призывной возраст до 30 лет

В комитете Госдумы по обороне обсуждают возможности изменения законодательства, регулирующего призыв на военную службу, в частности, повышения верхнего предела возрастной планки. Ряд депутатов предложили повысить возрастную планку до 30 лет, чтобы "уклонисты были не заинтересованы уклоняться".

Как сообщил "Интерфаксу" председатель комитета Владимир Шаманов, в Вооруженных силах, и в других силовых структурах проделана большая работа по наведению порядка в плане призыва, однако, вместе с этим "нельзя не отметить, что еще имеется большое число уклонистов". Также , не урегулирован вопрос юридической ответственности уклонения от получения повестки на призыв и возрастные ограничения для прохождения службы.