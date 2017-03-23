Опрос установил, какую форму правления предпочитают россияне

Большинство россиян (68%) против монархической формы правления и считают республику наиболее подходящей для России, пишет в четверг газета "Известия" со ссылкой на опрос Всероссийского центра общественного мнения ( ВЦИОМ ).

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявил, что считает необходимой для России новую форму правления — монархию. По его мнению, РФ нужно единоначалие: поскольку у страны есть внешний враг, президенту нужно больше прав, "вплоть до диктатуры". Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что Владимир Путин "без оптимизма" относится к подобным предложениям, а Аксенов "волен высказывать личное мнение".

Позднее в эфире телеканала "Россия 24" Аксенов пояснил, что его слова о возвращении монархии в России были вырваны из контекста; он выступает не за смену конституционного строя, а за пожизненные полномочия для президента страны Путина.

"По данным социологов, в 2006 году против монархической формы правления высказывались 66% граждан России, а в 2013-м — 67%. В 2017 году процент противников единовластия вновь увеличился и составил 68%… Наиболее подходящей формой правления для России является республика — так ответили 88% опрошенных", — приводит издание результаты опроса.

Как пишет газета, "в принципе не против" передачи власти по наследству 22% опрошенных, но пока они не видят в России человека, подходящего на роль монарха. По мнению же 6% респондентов, такой человек в стране есть.

Социологи отметили, что среди опрошенных, высказавшихся за монархию, преобладают люди в возрасте от 18 до 34 лет, таких, отмечает издание, 68%. Однако 50% выступающих за монархию респондентов затруднились ответить на вопрос, почему они за восстановление монархической формы правления.