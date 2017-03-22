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МИД России отреагировал на отказ Украины пустить Самойлову на «Евровидение»
В министерстве иностранных дел России прокомментировали решение Службы безопасности Украины (СБУ) запретить въезд на территорию страны Юлии Самойловой. Заявление источника в МИД РФ передает РИА Новости.
Решение было принято на три года. По версии Киева, Самойлова нарушила законодательство Украины. Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич заявил, что Россия откажется от участия в «Евровидении», если руководители конкурса не заступятся за российскую певицу. Ранее глава МИД Украины Павел Климкин называл выбор Самойловой в качестве российской представительницы на конкурсе «провокацией». Дипломата возмутил тот факт, что в 2015 году певица посещала Крым без согласования своей поездки с властями страны. Юлия Самойлова должна была выступить на «Евровидении» с песней «Flame is Burning». Конкурс пройдет в Киеве, полуфиналы состоятся 9 и 11 мая, финал шоу пройдет 13 мая.
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