Главное сейчас
Главные события у вас в почте
Лидер масонов намерен судиться с Милоновым из-за его обращения к генпрокурору
Лидер масонской организации "Великая ложа России" Андрей Богданов заявил, что подаст в суд на депутата Госдумы Виталия Милонова, передает RNS.
"Прокуратура проверит нас, а после подадим в суд. Я не сомневаюсь в итогах проверки, потому что мы официально зарегистрированы, поэтому подача в суд будет", - сказал он.
Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов призвал генерального прокурора России Юрию Чайку провести проверку разнообразных масонских сообществ, действующих в России. По словам Милонова, они предпринимают попытки вмешиваться во внутреннюю политику.
Оставить комментарий