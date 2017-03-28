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Трамп предложил комитету по разведке рассмотреть связи Клинтон с Россией
Фото: © REUTERS/ Aaron P. Bernstein
Президент США Дональд Трамп обратил внимание комитета палаты представителей США на сообщения о связях Хиллари Клинтон и других представителей Демократической партии с Россией. Об этом он написал в своём Twitter.
«Почему комитет палаты представителей по разведке не изучает сделку Билла и Хиллари, из-за которой значительная часть Uranium ушла в Россию, «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией — фальшивка», — отметил президент.
Ранее Трамп заявил, что Хиллари Клинтон отдала России 20% американского урана.
СМИ писали, что в 2011 году будущий глава предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джон Подеста вошёл в состав правления базирующейся в Бостоне Joule Unlimited. Через три месяца после этого «Роснано» якобы инвестировала в данную компанию 1 млрд рублей.
В «Роснано» опровергли связи с главой предвыборного штаба Клинтон.
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