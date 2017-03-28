Трамп предложил комитету по разведке рассмотреть связи Клинтон с Россией

«Почему комитет палаты представителей по разведке не изучает сделку Билла и Хиллари, из-за которой значительная часть Uranium ушла в Россию, «перезагрузку» Хиллари, похвалу России от Хиллари или российскую компанию Подесты. История о связях Трампа с Россией — фальшивка», — отметил президент.

Ранее Трамп заявил, что Хиллари Клинтон отдала России 20% американского урана.

СМИ писали, что в 2011 году будущий глава предвыборного штаба кандидата в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон Джон Подеста вошёл в состав правления базирующейся в Бостоне Joule Unlimited. Через три месяца после этого «Роснано» якобы инвестировала в данную компанию 1 млрд рублей.

В «Роснано» опровергли связи с главой предвыборного штаба Клинтон.