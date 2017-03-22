Совет Федерации одобрил закон о переписи населения через интернет

Сенаторы в среду одобрили закон, который допускает проведение Всероссийской переписи в РФ с использованием интернета и делает обязательной микроперепись.

Сбор сведений о населении с использованием сети интернет станет возможен при условии прохождения гражданами регистрации в федеральной государственной информационной системе.

При этом допускается как самостоятельное заполнение гражданами переписного листа с использованием интернет-ресурса, так и опрос населения переписчиками с использованием портативных компьютеров. Выборочное статистическое наблюдение на основе выборки не менее 5% населения (микроперепись населения) будет проводиться в период между всероссийскими переписями.

Документ предусматривает утверждение федеральным органом исполнительной власти, ответственным за проведение переписи, порядка сбора сведений о населении в электронном виде, а также по поручению правительства РФ — формы бланков электронных переписных листов.

Ожидается, что данные изменения позволят снизить нагрузку на граждан, предоставив им право выбора наиболее удобного способа участия во Всероссийской переписи населения и повысить качество ее итогов.