Израиль отказался комментировать сообщения о вызове посла в МИД России

Советник посольства Израиля в Москве по связям с прессой Алекс Кагальский заявил, что не станет комментировать сообщения прессы о вызове израильского посла в МИД России для дачи разъяснений в связи с авиаударами израильских ВВС близ сирийской Пальмиры. Кагальский заявил «Интерфаксу», что информация о встрече посла с замглавы МИД России Михаилом Богдановым опубликована на сайте российского внешнеполитического ведомства.

О вызове посла Израиля в МИД России в связи с авианалетом израильских ВВС в ночь на 17 марта написала газета The Jerusalem Post. Издание сообщало, что удары наносились вблизи расположения российских военных.

На сайте МИД России действительно опубликовано сообщение о том, что Богданов в пятницу встречался с послом Кореном. В ведомстве сообщали, что в ходе переговоров обсуждались последние события в Сирии. Отмечалось, что встреча состоялась по инициативе российской стороны.