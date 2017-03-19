Песков назвал способ улучшить отношения с Украиной

Отношения с Украиной играют важную роль в политической и экономической жизни России. Одно из условий восстановления отношений - снижение "эмоционального накала" и "идеологического одурманивания" в разных регионах Украины. Об этом заявил в интервью РБК пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

И несмотря на то, что глава государства не принял участия в празднованиях трехлетия воссоединения Крыма с Россией, для него это особая дата, большой и важный день.

В ответ на просьбу назвать возможные сроки признания Украиной факта воссоединения Крыма с Россией и восстановления дружеских отношений между двумя странами Песков сказал: "Я не думаю, что кто-то сможет дать такие прогнозы. Это первое. А второе, с точки зрения нашей нынешней реальности, положения и статуса Крыма как региона Российской Федерации, это не так уж и важно, потому что это вряд ли когда-то изменится".

Отношения с Украиной играют важную роль в политической и экономической жизни России. "Безусловно, Украина чрезвычайно важна для нас, она важна для нас и в плане межгосударственных отношений, она важна для нас и в экономическом плане, она важна и в гуманитарном плане. Вы знаете, что и смешанные семьи, и родственные отношения, и так далее и тому подобное. Это трудно переоценить, это важно до сих пор, несмотря на все издержки вот той ситуации, в которую мы вместе попали с Украиной. Быстро пройти через эту боль не получится. Хотя, как вы, наверное, видите, и как вы знаете, в России никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет, и я надеюсь, не будет", - подчеркнул пресс-секретарь президента.

Песков назвал одно из условий восстановления отношений между двумя странами. "Как только эмоциональный накал и последствия идеологического одурманивания спадут на Украине, в самых разных регионах Украины, когда украинцы смогут трезвыми глазами, спокойно посмотреть на произошедшее, когда они задумаются, <...> когда они смогут спокойно посмотреть на свою новейшую историю, я думаю, тогда будет больше понимания", - пояснил он.

На вопрос, почему Владимир Путин не посетил праздничные мероприятия в связи с годовщиной воссоединения Крыма с Россией, Песков сказал: "Путин действительно не смог поехать в Крым, да и вряд ли, наверное, нужно ожидать от Путина каждый год поездок в Крым, вы знаете, он там бывает достаточно регулярно. То, что он не присутствует на том или ином праздничном мероприятии, вовсе не означает, что для него этот день как-то меняет свое значение".

"Как и для всех нас это чрезвычайно важный для него день эмоционально, тем более, что во многом окончательные решения три года назад приходилось принимать именно ему. Именно он брал на себя ответственность, проявлял вот эту смелость политическую, геополитическую; именно он, наверное, лучше других осознавал все последствия, которые неминуемо придут за этим решением.

Поэтому однозначно для него это большой день, важный день. И, конечно, в эмоциональном плане... Я не знаю уж, как точно он отмечает, но то, что это для него особенный день - это абсолютно однозначно", - заключил Песков.

"Это были достаточно сложные три года, эти были три года первичной интеграции Крыма, и юридической интеграции, и правовой интеграции, и правовой, и хозяйственной в нашу российскую реальность. Это процесс сложный, достаточно беспрецедентный, и, наверное, в новой и новейшей истории России такого не было. Был ли всем доволен Путин? Да, конечно, нет. И поэтому он все держал под своим абсолютно ручным контролем", - также сказал пресс-секретарь главы государства.

На вопрос, сожалеет ли президент о каких-либо действиях, Песков ответил отрицательно. "Если вы имеете в виду суть произошедшего, то я уверен, что он снова и снова поступил бы именно таким образом, как поступил и принял те решения, которые он принял, и взял на себя ту ответственность, которую он взял. Если вы говорите о нюансах, можно ли было более эффективно провести какие-то процессы интеграционные, можно ли было с большей отдачей потратить бюджетные деньги, которые были направлены на улучшение уровня жизни в Крыму и так далее - я уверен, что наверняка можно было сделать что-то лучше, и я уверен, что Путин отдает себе в этом отчет", - отметил Песков.

Также пресс-секретарь президента заявил, что события, которые последовали за воссоединением Крыма с Россией, принесли много трудностей для экономики, но цена за этот исторический поворот вполне посильна - ведь это спасение и воссоединение народа со своей страной.