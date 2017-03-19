Рогозин назвал главу МИД Украины "тормозом"

«Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», -- написал Рогозин.

Ну и тормоз! Они уже три года как свободны https://t.co/xLk0Mh3bJy — Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 19 марта 2017 г.

Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 18 марта 2017 г.

«Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин», - написал он.

Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума среди жителей полуострова.