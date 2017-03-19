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Рогозин назвал главу МИД Украины "тормозом"

Российский вице-премьер Дмитрий Рогозин отреагировал на заявление министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который в своем Twitter пообещал вернуть жителям Крыма свободу.
«Ну и тормоз! Они уже три года как свободны», -- написал Рогозин.
Не оставил без внимания это заявление и член Совета федерации РФ Алексей Пушков.
«Климкин обещает "вернуть свободу" жителям Крыма. Но они уже выбрали свободу от блокад, обстрелов, пыток и преследований. Поезд ушел, Климкин», - написал он.
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после референдума среди жителей полуострова.
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