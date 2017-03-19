Трамп назвал Путина «крепким орешком»

Трампа в интервью Fox News просили в двух словах описать различных людей среди политиков и шоуменов. В частности, его спросили, как бы он охарактеризовал Путина.

"Я не знаю его, но он точно крепкий орешек. Я не знаю, что он делает для России, но в какой-то момент мы узнаем", — сказал Трамп. В оригинале он использовал американское идиоматическое выражение tough cookie, дословно — "твердое печенье".