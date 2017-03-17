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Аксенов сравнил зарплаты крымчан и украинцев
Зарплаты жителей Крыма превышают заработки украинских граждан в три-шесть раз. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов. Его слова передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».
«Крым живет нормально. При всех проблемах могу сказать: никто не голодает. Уровень зарплат и пенсий от трех до шести раз выше, чем на Украине на сегодняшний день», — заявил Аксенов.
Аксенов добавил, что до воссоединения с Россией бюджет Крыма в рублевом эквиваленте в лучшие периоды не превышал 22 миллиардов рублей. Сейчас бюджет полуострова составляет 134 миллиарда рублей. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.
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