Аксенов сравнил зарплаты крымчан и украинцев

Зарплаты жителей Крыма превышают заработки украинских граждан в три-шесть раз. С таким заявлением выступил глава Крыма Сергей Аксенов . Его слова передает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».

«Крым живет нормально. При всех проблемах могу сказать: никто не голодает. Уровень зарплат и пенсий от трех до шести раз выше, чем на Украине на сегодняшний день», — заявил Аксенов.

Аксенов добавил, что до воссоединения с Россией бюджет Крыма в рублевом эквиваленте в лучшие периоды не превышал 22 миллиардов рублей. Сейчас бюджет полуострова составляет 134 миллиарда рублей. Крым вошел в состав России в марте 2014 года по результатам референдума.