Аксенов сравнил зарплаты крымчан и украинцев

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что уровень зарплат крымчан превышает нынешние украинские зарплаты в три-шесть раз.

"Крым живет нормально. При всех проблемах могу сказать: никто не голодает. Уровень зарплат и пенсий от трех до шести раз выше, чем на Украине на сегодняшний день", — сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 1".

Аксенов подчеркнул, что в Крыму хватает проблем, но все они системно решаются.

Он добавил, что крымский бюджет в украинский период в лучшие времена в рублевом эквиваленте не превышал 22 миллиарда рублей, а сейчас благодаря поддержке РФ эта цифра составляет 134 миллиарда руб.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.