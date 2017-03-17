Украинский журналист: голодная Россия будет менять Крым на еду

Под давлением западных санкций России придётся отказаться от Крыма, уверена украинский журналист и публицист Лариса Волошина. Как она заявила в интервью «Обозревателю», в отличие от советской, российская экономика не самодостаточна, а значит, рано или поздно Москве придётся обменять полуостров на еду.

Истощенная экономическими санкциями Россия будет вынуждена обменять Крым на еду, как в своё время Советский Союз уступил ГДР Западной Германии. Как пишет «Обозреватель», такое мнение высказала украинский журналист и публицист Лариса Волошина.