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Украинский журналист: голодная Россия будет менять Крым на еду
Под давлением западных санкций России придётся отказаться от Крыма, уверена украинский журналист и публицист Лариса Волошина. Как она заявила в интервью «Обозревателю», в отличие от советской, российская экономика не самодостаточна, а значит, рано или поздно Москве придётся обменять полуостров на еду.
Истощенная экономическими санкциями Россия будет вынуждена обменять Крым на еду, как в своё время Советский Союз уступил ГДР Западной Германии. Как пишет «Обозреватель», такое мнение высказала украинский журналист и публицист Лариса Волошина.
По её словам, Владимир Путин просчитался, когда думал, что международное сообщество смирится «с покушением Кремля на суверенитет и территориальную целостность Украины». Журналист подчеркнула, что в XXI веке ситуация кардинально отличается от той, что была после Второй мировой войны. «Путин преувеличил свои возможности. Есть такая русская пословица: «Давеча не то, что теперича». Мир не признает оккупацию», — сказала Волошина. «Россия сегодня находится в таком состоянии, что она будет продолжать деградировать. И РФ — это не Советский Союз. СССР был самодостаточным с точки зрения экономики. Это была закрытая экономика, которая сама себя обеспечивала. Россия не в состоянии себя обеспечить ничем», — пояснила журналист. «Согласно экономическим показателям самой РФ у них 75 процентов разрушения инфраструктуры. Я хочу напомнить, что 75 процентов в Европе — это последствия Второй мировой войны… В России исчезают города… Они не справятся в изоляции, не справятся без мира. Поэтому РФ будет деградировать, денег будет всё меньше. Рано или поздно они будут менять Крым на еду, как в своё время Советский Союз времён Горбачёва обменял на еду Восточную Германию», — добавила Волошина.
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