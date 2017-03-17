Сенатор назвал обвинившего его в работе на Россию Маккейна «слегка свихнувшимся»

Сенатор-республиканец Рэнд Пол нелестно отозвался о психическом состоянии своего коллеги и однопартийца Джона Маккейна . Об этом он заявил в четверг, 16 марта, в интервью телеканалу MSNBC.

Пол прокомментировал высказывание Маккейна в своей адрес, утверждавшего, что тот «работает на [ президента России ] Владимира Путина». «По-моему, он дает очень и очень веские основания для ограничения срока полномочий. Видимо, он уже не в самом расцвете сил. Полагаю, он, возможно, слегка свихнулся», — сказал Пол о Маккейне.

15 марта Маккейну не понравилось поведение Пола во время обсуждения запроса Черногории на вступление в НАТО , и он заявил, что «сенатор из Кентукки работает теперь на Владимира Путина». Пол предложил сенаторам в виду отсутствия возражений утвердить заявку в упрощенном порядке, но Маккейн объявил, что возражает, а затем покинул зал заседаний.

8 марта СМИ сообщили о том, что Маккейн назвал вполне очевидной связь между Россией и WikiLeaks , отвечая на вопрос о том, имеет ли Москва отношение к публикации организацией массивного архива секретных документов ЦРУ . «Я не могу сказать, что русские ответственны за это, но очевидно, что WikiLeaks связана с Россией», — сказал он, указав на тот факт, что бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден , передавший журналистам в 2013 году ряд секретных документов, сейчас живет в России.

Джон Маккейн, представляющий в сенате Конгресса штат Аризона, — один из старейших сенаторов США: ему 80 лет. Во время войны во Вьетнаме он был тяжело ранен, провел в плену несколько лет. Из-за ранения на протяжении всей дальнейшей жизни у него сохранился ряд физических ограничений по состоянию здоровья, но это не помешало ему 30 лет проработать в сенате.

Рэнд Пол, представляющий в верхней палате Конгресса штат Аризона, — один из сравнительно молодых сенаторов, ему недавно исполнилось 54 года.