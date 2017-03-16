Fox: разведкорабль ВМФ РФ замечен у базы подлодок ВМС США

Разведывательный корабль ВМФ России " Виктор Леонов " снова замечен у восточного побережья США. Он находился приблизительно в 37 км юго-восточнее американской базы подводных лодок в Кингс-Бэе (штат Джорджия). С таким утверждением выступил в среду телеканал Fox News, который ссылается на собственные источники в командовании американских ВМС.

Источники подтвердили, что "Виктор Леонов" не заходил в территориальные воды Соединенных Штатов. Они заканчиваются на расстоянии 22,2 км от побережья.

Как сообщалось ранее, этот российский разведывательный корабль проходил здесь же в феврале. Американские ВМС и палубная авиация не предпринимали никаких действий в отношении "Виктора Леонова", уточнил Fox News. Согласно данным его источников, в Атлантическом океане у берегов США находятся четыре американских корабля. Их экипажи не получали команду подавить средства слежения и перехватить сигналы на борту "Виктора Леонова".

Как утверждает телеканал, российский корабль вернулся после того, как на прошлой неделе сделал остановку в порту Гаваны для дозаправки и пополнения запасов воды и продовольствия.

"Виктор Леонов" предназначен для перехвата радиопереговоров и изучения параметров сонаров. Данный тип (проект 864) представляет собой третье поколение кораблей, разработанных в СССР в 1980-х гг.