В Минобороны рассказали, от чего зависит успех операции в Ракке

Французский министр сказал, что Ракка, захваченная боевиками «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в России), окружена, и ее освобождение может начаться в ближайшие дни. Конашенков отметил, что оптимизм ле Дриана «имеет какие-то особые национальные источники вдохновения, не связанные с реальностью и обстановкой "на земле"». Он также подчеркнул, что освобождение Ракки не может быть простым и легким для международной коалиции.

«Реальный же успех и сроки завершения этой операции будут напрямую зависеть от понимания и готовности координировать свои действия со всеми силами, ведущими борьбу в Сирии с международным терроризмом», — подчеркнул он.

Конашенков упомянул в этой связи о сложной ситуации, сложившейся в Мосуле, где «радужные лозунги об окружении и скорой победе коалиции» обернулись серьезными потерями иракских сил и гуманитарной катастрофой.