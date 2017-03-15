Власти Чечни заказали шашлык-машлык за полмиллиона рублей

Комитет регионального правительства Чечни по туризму заказал «Шашлык-Машлык» за 550 тысяч рублей. Тендер, в котором значится такой объект закупки, был объявлен комитетом правительства республики по госзаказу. Информация по тендеру публикуется на сайте ведомства

В документе отмечается, что участниками тендера могут быть только представители малого бизнеса или социально ориентированные некоммерческие организации. Что такое «Шашлык-Машлык», в заявке не объясняется. При этом объект закупки классифицируется как «Услуги разнообразные прочие, не включенные в другие группировки». Оказывать данные услуги будут в Грозном.

Среди заданий, которые должен будет выполнить победитель тендера, - трансфер 50 человек, их проживание в течение двух недель в гостинице как минимум уровня четырех звезд. Кроме того, исполнитель должен будет предоставить мангалы, шатры, сувениры, дрова для розжига и открытки.