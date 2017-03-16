Путин ответил на предложение повысить НДС

Министерство финансов ранее предложило снизить страховые взносы с 30% до 22% и повысить НДС с 18% до 22%. Председатель совета директоров ОАО «Новолипецкий металлургический комбинат» Владимир Лисин сообщил президенту, что эта тема вызвала бурную дискуссию у участников форума. Путин заявил, что на настоящий момент «нет общего решения, в том числе, выработанного вместе с вами (участниками съезда РСПП – прим. Рамблер/новости). По словам президента, главным трендом последних трех лет стала работа по адаптации экономики к внешним условиям. Путин отметил, что меры, принятые правительством, сработали: в январе 2017 года был зафиксирован рост ВВП на 0,8%. Кроме того, России удалось снизить инфляцию: по состоянию на 13 марта она составила 4,4% в годовом исчислении.

«Важно найти выверенные решения по сложным вопросам, которые затрагивают интересы бизнеса и всех россиян. И от того, какой путь мы выберем, в значительной степени зависит успех России, эффективность, конкурентоспособность национальной экономики, ну и в конечном итоге благополучие наших граждан», - заявил Путин.

Президент России подчеркнул, что «одним из самых мощных инструментов развития» должна стать готовящаяся реформа налоговой системы. Путин попросил предпринимателей «не допускать вакханалии» в области неналоговых платежей. По словам главы государства, сначала нужно провести анализ, а «результат вложить в нормативную базу». Съезд РСПП проходит в рамках X Недели российского бизнеса 13-17 марта.