Далее:
Главное сейчас
RT на русском

Спикер Госдумы прокомментировал идею о возрождении монархии в России

Володин ответил Аксенову на идею возродить монархию
Фото:
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею возродить в России монархию и заявил, что этот строй не имеет перспективы.
«Мы живём в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», — цитирует Интерфакс Володина.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что России необходима новая форма правления в виде монархии.
Политика
Госдума
Вячеслав Володин Сергей Аксенов
Оставить комментарий

RT на русском: последние новости