Спикер Госдумы прокомментировал идею о возрождении монархии в России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею возродить в России монархию и заявил, что этот строй не имеет перспективы.

«Мы живём в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», — цитирует Интерфакс Володина.