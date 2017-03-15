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Спикер Госдумы прокомментировал идею о возрождении монархии в России
Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал идею возродить в России монархию и заявил, что этот строй не имеет перспективы.
«Мы живём в свободной стране. Поэтому каждый может высказывать самые разные точки зрения. Но надо, наверное, смотреть в будущее, а не в прошлое», — цитирует Интерфакс Володина.
Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что России необходима новая форма правления в виде монархии.
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