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Володин осадил Ткачева и напомнил ему об источнике власти в России
Вячеслав Володин прервал главу Минсельхоза Александра Ткачева во время его выступления на заседании «Единой России». Председатель Государственной думы перебил министра, когда тот говорил об устройстве государственной власти. Об этом сообщает ТАСС.
«Источник власти — народ, а депутаты — это представители. […] Вы не на сельском сходе», - заявил Володин.
Во время выступления Ткачев заявил, что депутаты пытаются «эмоционально донести (существующие проблемы – прим. Рамблер/новости) до власти, до государственных структур». Слова Володина присутствующие встретили аплодисментами. По Конституции России, единственным источником власти является ее многонациональный народ.
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