Володин осадил Ткачева и напомнил ему об источнике власти в России

«Источник власти — народ, а депутаты — это представители. […] Вы не на сельском сходе», - заявил Володин.

Во время выступления Ткачев заявил, что депутаты пытаются «эмоционально донести (существующие проблемы – прим. Рамблер/новости) до власти, до государственных структур». Слова Володина присутствующие встретили аплодисментами. По Конституции России, единственным источником власти является ее многонациональный народ.