Военная прокуратура назвала догадками публикации о причинах крушения Ту-154

По его словам, следствие пока не пришло к конкретным выводам.

«Больше догадок, следствие пока ни к чему не пришло... Когда будут выводы, тогда поговорим», - сказал Фридинский.

Ранее сообщалось, что самолет Ту-154 Минобороны , потерпевший крушение в акватории Черного моря в декабре 2017 года, разбился в результате попытки пилота посадить его на поверхность воды. По словам источников, специалисты пришли к выводу, что полет проходил в штатном режиме. Однако командир экипажа Роман Волков по неизвестным причинам перевел самолет в режим посадки. Это могло произойти в результате его дезориентации.

Ту-154, летевший из Сочи в Сирию, потерпел крушение над Черным морем 25 декабря 2016 года. На его борту находились 92 человека.