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СМИ: Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции
Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции на 2017–2022 годы, исключив из документа запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года и конкретные ставки акцизов на сигареты, пишет во вторник газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве и собеседников, знакомых с документом.
Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил, что ведомство в новой версии проекта антитабачной концепции отказалось от указания конкретных предложений по размеру акцизов.
"Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции и в ближайшее время разошлет новую версию документа в ведомства для нового согласования. Из документа исчезли самые спорные моменты: о введении запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года, о конкретных ставках акциза в ближайшие годы и о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами", — говорится в материале газеты.
Уточняется, что в документе сохранилось положение о защите от табака родившихся после 2015 года, "но лишь в декларативной форме: обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен".
Как пишет газета, Минздрав также скорректировал часть концепции, которая касается увеличения налоговой нагрузки на табачные компании. Так, в документе остались слова о необходимости "поэтапного, непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона", но при этом график изменения и размер ставок акцизов из документа исключили.
При этом отмечается, что министерство сохранило в проекте концепции предложение о введении "налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина", но исключило его размер. Ранее предполагалось, что новый сбор составит 10%.
Минздрав в начале января сообщил о ряде мер, планируемых в рамках проекта антитабачной концепции до 2022 года. В частности, было предложено приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение. Министерство также выступало с инициативой ограничить доступ к табачным изделиям для родившихся после 2015 года (и после достижения ими совершеннолетия). Вместе с тем Минюст тогда заявил, что последнее предложение противоречит Конституции.
Первая версия антитабачной концепции предусматривала резкое повышение акцизов на табачную продукцию, в частности по сигаретам в 2020 году он должен был составить не менее 6 тысяч рублей за тысячу штук. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, в 2017 году эта цифра равна 2123 рубля, в 2018 году она вырастет до 2335 рублей, в 2019 году — до 2568 рублей. Минфин, как писали СМИ, высказался против предложения Минздрава, указав, что такое повышение чревато ростом нелегального оборота табачной продукции, в первую очередь из государств ЕАЭС.
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