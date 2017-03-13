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Поцеловавшая Путина экс-комиссар "Наших" получила грин-карту США
Экс-комиссар движения «Наши» Мария Дрокова получила американскую грин-карту. Об этом девушка сообщила в своем аккаунте в Instagram.
«Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к гражданству в моей родной стране США», - написала Дрокова.
Дрокова вступила в движение «Наши» в 2005 году, с июня 2006 по декабрь 2007 девушка принимал участие в «молодежной идеологической группе» Владислава Суркова, а в марте 2007 возглавила московский штаб движения. Девушка получила широкую известность благодаря поцелую с президентом России Владимиром Путиным.
Дрокова покинула движение в 2012 и занялась бизнесом. Бывшая участница «Наших» награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.
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