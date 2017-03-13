Поцеловавшая Путина экс-комиссар «Наших» получила грин-карту США

Экс-комиссар движения «Наши» Мария Дрокова получила американскую грин-карту. Об этом девушка сообщила в своем аккаунте в Instagram

«Я так рада и благодарна получить грин-карту и стать ближе к гражданству в моей родной стране США», - написала Дрокова.

The most beautiful green I've ever seen 😉 I'm so excited and grateful to receive a green card and get closer to the citizenship in my home country 🇺🇸 Thank you Katya Yoffe - the most amazing lawyer and professional I know. Публикация от Masha Drokova (@mashadrokova) Мар 12 2017 в 8:03 PDT

Дрокова вступила в движение «Наши» в 2005 году, с июня 2006 по декабрь 2007 девушка принимал участие в «молодежной идеологической группе» Владислава Суркова , а в марте 2007 возглавила московский штаб движения. Девушка получила широкую известность благодаря поцелую с президентом России Владимиром Путиным

Дрокова покинула движение в 2012 и занялась бизнесом. Бывшая участница «Наших» награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» первой степени.