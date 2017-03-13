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Путин предложил шахматисту Карякину стать членом Общественной палаты
Президент России Владимир Путин предложил российскому шахматисту Сергею Карякину войти в новый состав Общественной палаты Российской Федерации, об этом сообщил сам спортсмен в своем микроблоге в Twitter, выложив фото соответствующего документа.
Москва, Кремль. pic.twitter.com/RfkhRNcuyl— Sergey Karjakin (@SergeyKaryakin) 13 марта 2017 г.
Карякин в 2016 году в матче за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке уступил норвежцу Магнусу Карлсену.
"В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" предлагаю вам войти в новый состав Общественной палаты РФ. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль", — говорится в документе, подписанным Владимиром Путиным.
На данный момент не известно, согласился ли 27-летний гроссмейстер на предложение стать членом Общественной палаты РФ.
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