Путин предложил шахматисту Карякину стать членом Общественной палаты

Карякин в 2016 году в матче за звание чемпиона мира по шахматам на тай-брейке уступил норвежцу Магнусу Карлсену.

"В соответствии с Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. №32-ФЗ "Об Общественной палате Российской Федерации" предлагаю вам войти в новый состав Общественной палаты РФ. О Вашем решении прошу сообщить по адресу: Москва, Кремль", — говорится в документе, подписанным Владимиром Путиным.

На данный момент не известно, согласился ли 27-летний гроссмейстер на предложение стать членом Общественной палаты РФ.