Асад возложил на Евросоюз вину за распространение терроризма

Ошибочная политика ряда стран Европы по отношению к Сирии и государствам Ближнего Востока привела к распространению в регионе терроризма. Такое мнение выразил президент Арабской Республики Башар Асад на встрече с делегацией Европарламента , которая состоялась в Дамаске в воскресенье, 12 марта, передает агентство Sana.

«Политика стран Европы, состоящая в ведении экономических санкций против Дамаска, привела к тому, что мы наблюдаем сегодня: распространение терроризма и приток большого числа беженцев в эти страны», — отметил Асад.

Кроме того, президент Сирии заявил, что представители западной общественности потеряли доверие к СМИ, которые освещают сирийский кризис, поскольку те неверно преподносят информацию. Это, по его словам, способствовало увеличению визитов в Дамаск европейских парламентариев. «Депутаты Европарламента хотят намерены ознакомиться с ситуацией и предоставить истинную картину своим народам», — добавил Асад.

Члены делегации, в свою очередь, выразили готовность продолжить работу по возвращению дипломатических отношений между странами Евросоюза и Сирией.

Противостояние президента Сирии Башара Асада и мятежников, добивающихся его свержения, длится с 2011 года. Конфликт перерос в полномасштабную гражданскую войну, в ходе которой окрепли террористические организации, в том числе запрещенная в России экстремистская группировка «Исламское государство».