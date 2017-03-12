В Совфеде Эрдогану посоветовали вспомнить цитаты Бисмарка

"Отношения государств - это всегда компромиссы. Но на переговорах с Владимиром Путиным Реджепу Тайипу Эрдогану стоит помнить высказывание выдающегося германского политика Отто фон Бисмарка: "С Россией лучше играть по-честному или вообще не играть".

Россия готова поддержать Турцию, но опять же, вспоминая Бисмарка: "Русские всегда приходят за своими деньгами", - сказала она.