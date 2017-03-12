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Газета.Ru

В Совфеде Эрдогану посоветовали вспомнить цитаты Бисмарка

Ольга Ковитиди
Ольга Ковитиди
Фото:
Сенатор Ольга Ковитиди заявила, что президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану стоит помнить слова Отто фон Бисмарка, передает НСН.
"Отношения государств - это всегда компромиссы. Но на переговорах с Владимиром Путиным Реджепу Тайипу Эрдогану стоит помнить высказывание выдающегося германского политика Отто фон Бисмарка: "С Россией лучше играть по-честному или вообще не играть".
Россия готова поддержать Турцию, но опять же, вспоминая Бисмарка: "Русские всегда приходят за своими деньгами", - сказала она.
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