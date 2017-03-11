Nordwest-Zeitung: Берлин не верит, что Москва - "невинная овечка"

«Включить стоп-сигнал» в отношениях НАТО и России предложил уполномоченный правительства ФРГ по связям с Россией Гернот Эрлер . Об этом политик заявил в интервью немецким СМИ, сообщает RT

«В любой момент что-нибудь может пойти наперекосяк», — предостерёг немецкий политик и заявил, что не верит в конец противостояния в Европе. При этом Германия, по его мнению, должна играть веущую роль на континенте.

Крайне важно, однако, чтобы инициатива осталась в руках немцев», — подчеркнул уполномоченный. По словам Эрлера, Москва и Киев не смогли реализовать Минские соглашения, а Вашингтон не уделяет им значительного внимания.

Также Эрлер заявил, что Берлин не потерпит вмешательства со стороны Москвы в выборы в Германии. «То, что Россия приписывает себе роль невинной овечки, — на это я не куплюсь», — сказал Гернот Эрлер.