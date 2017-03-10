Захарова: россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Ливию

"По поступающей информации 5 марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", - сказала она.

По ее словам, российские компании сделают "надлежащие выводы" в связи с произошедшим.

Ранее сообщалось о задержании российского судна у берегов Ливии.