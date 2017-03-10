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Захарова: россиянам рекомендуется воздержаться от поездок в Ливию
Власти России рекомендуют гражданам, "входящим в составы российских и иностранных экипажей воздушных и морских судов" воздержаться от поездок в Ливию по соображениям безопасности, заявил официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает ТАСС.
"По поступающей информации 5 марта береговой охраной в прибрежных водах Ливии был задержан и далее отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле", - сказала она.
По ее словам, российские компании сделают "надлежащие выводы" в связи с произошедшим.
Ранее сообщалось о задержании российского судна у берегов Ливии.
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