Стремление конгресса прервать связи NASA с Россией неосуществимо

Конгрессмены призвали NASA отказаться от совместной работы с Роскосмосом уже в следующем году. Энтузиазм парламентариев вызвало принятие амбициозной пятилетней программы по развитию космонавтики в США. Однако эксперты скептически оценивают подобные настроения — до запуска собственных пилотируемых кораблей NASA ещё далеко. RT опросил экспертов и выяснил, почему более чем полувековое российско-американское сотрудничество в космической сфере продолжится, несмотря на заявления «горячих голов».

Конгресс США поддержал закон, определяющий стратегию развития NASA на ближайшие пять лет. Этот же документ сформировал бюджет национального космического агентства на 2017 год в размере $19,5 млрд. Законопроект, внесённый сенатором Тедом Крузом , был поддержан сенатом 17 февраля, а 7 марта акт одобрила палата представителей. Ожидается, что теперь его подпишет президент Дональд Трамп

Одновременно на сайте комитета палаты представителей конгресса США по науке, космосу и технологиям было размещено заявление группы конгрессменов. Его авторы — Тед Круз, Ламар Смит и Брайан Бэбин — приветствуют обновлённую программу NASA. По мнению конгрессменов, реализация этого плана позволит США сделать скачок вперёд в освоении космоса, а также положить конец транспортной зависимости от Роскосмоса. Законодатели призывают сделать это в кратчайшие сроки — уже в будущем году астронавты должны запускаться в космос с американской территории, говорится в заявлении.

Отметим, что в стратегии NASA сообщается, что успех коммерческих программ доставки в космос экипажей и грузов имеет огромное значение для восстановления способности Соединённых Штатов запускать астронавтов на орбиту с собственных космодромов, не полагаясь на российские транспортные космические корабли.

Кроме того, пятилетняя программа предполагает продолжение подготовки миссии на Марс, включающей высадку людей на красную планету в 2030 году.

«Будьте реалистами — требуйте невозможного»

Напомним, в июле 2011 года космический челнок Atlantis совершил свой последний полёт на околоземную орбиту с четырьмя астронавтами на борту. После завершения миссии аппарат был отправлен в музей при Космическом центре им. Д. Кеннеди на мысе Канаверал. Тогда американская космическая отрасль находилась в угнетённом состоянии: старые корабли уже выработали свой ресурс, а работы по разработке новых аппаратов велись вяло.

«Планы по замене шаттла, которые на протяжении последнего десятилетия осуществляются ни шатко ни валко, создают значительную неуверенность и неопределённость не только в NASA, где должности госслужащих защищены, но и во всей отрасли, где фирмам приходится принимать крайне болезненные решения о сокращении высококвалифицированного персонала из-за отсутствия ясных перспектив», — заявил в мае 2011 года вице-президент космического подразделения Ассоциации авиакосмической промышленности Фрэнк Слейзер.

На протяжении нескольких лет финансирование космической отрасли в США урезалось. Например, в 2012 году недофинансирование космических разработок составило $800 млн, эта тенденция сохранялась и в последующие годы.

Как рассказал в интервью RT академик Российской академии космонавтики Александр Железняков , главной причиной сокращения космического бюджета была уверенность американских политиков в том, что все необходимые технологии и услуги всегда можно приобрести за рубежом.

«На определённом этапе они посчитали, что мощные ракетные двигатели и средства доставки астронавтов на борт МКС проще купить, чем разрабатывать. И когда между Россией и США были нормальные отношения, всех эта ситуация устраивала», — объяснил эксперт.

«Сейчас, когда ситуация на международной арене ухудшилась, американцы не хотят направлять деньги в Россию, и нам не совсем интересно доставлять на орбиту американские военные спутники, которые будут использоваться против нас», — отметил Железняков.

Избрание Дональда Трампа на пост президента США может поспособствовать оживлению американской космической программы. Ещё во время предвыборной кампании политик уделял много внимания этой теме.

К разработке новой космической стратегии Трамп привлёк республиканца Роберта Уолкера , который в 1990-е годы возглавлял в конгрессе США комитет по науке, космосу и технологиям. Акцент планируется сделать не на околоземной логистике, а на исследовании дальнего космоса. К концу столетия американские космические корабли должны достичь границ Солнечной системы. Подобные планы призваны простимулировать создание принципиально новых технологий, обеспечивающих лидерство США не только в космосе, но и на Земле, считает член-корреспондент Российской академии космонавтики Юрий Караш.

Земные реалии

Тем не менее требование конгрессменов запустить пилотируемый корабль с людьми на борту уже в следующем году невыполнимо, считают эксперты.

«NASA пока не провело испытательный полёт ракеты-носителя с человеком на борту, — отметил в интервью RT главный редактор журнала «Российский космос» Виктор Савиных . — Американские корабли пока не готовы к транспортировке людей. Сергей Королёв перед полётом Гагарина провёл только один полёт. Но тогда рискнуть было необходимо, а американцы на это не пойдут: аварийность американских кораблей слишком высокая».

Такой же точки зрения придерживается Александр Железняков.

«Если говорить о ближайшем годе, то предложение отказаться от услуг Роскосмоса является большим преувеличением. За это время никаких изменений не произойдёт. Конгрессмены не в первый раз делают подобные призывы к NASA, эта кампания продолжается уже лет пять», — отметил академик.

Напомним, в 2014 году NASA заключило контракт с компаниями Boeing SpaceX на предмет создания пилотируемых многоразовых кораблей — CST-100 Starliner и Dragon V2.

Предполагалось, что уже в 2017 году астронавтов будут доставлять на МКС американские корабли. Однако сроки неоднократно сдвигались.

Как сообщил недавно представитель Boeing, первый полёт астронавтов на CST-100 Starliner планируется на конец 2018 года. В декабре 2016 года глава SpaceX Илон Маск сообщил о переносе первого пилотируемого запуска корабля Dragon V2 с 2017 на 2018 год. Нет гарантий, что эти сроки также не будут пересмотрены.

У NASA есть резервный вариант на случай срыва программ Boeing и SpaceX. Речь идёт о корабле Orion, его разработка ведётся компанией Lockheed Martin с середины 2000-х годов. Изначально планировалось, что первый полёт Orion без людей на борту состоится в 2014 году, пилотируемый запуск — в 2017 году, а начало регулярных полётов к Луне — в 2019-2020 годах. Однако эти прогнозы подверглись серьёзной корректировке — сейчас представители компании-подрядчика полагают, что аппарат будет готов к 2023 году.

По оценке Александра Железнякова, работы по созданию пилотируемых кораблей в США будут завершены в лучшем случае через 2-3 года.

Ещё одной статьёй американского импортзамещения являются ракетные двигатели. Сейчас американская космическая отрасль закупает российские двигатели РД-180, разработанные и производящиеся на ОАО «НПО Энергомаш имени академика В.П. Глушко»

На днях глава компании Blue Origin Джефф Безос выложил в социальные сети фотографии двигателя BE-4. Он должен заменить в будущем РД-180 на ракете Vulcan, которая будет внедрена вместо носителя Atlas V к 2019-2020 году. Ракеты этого класса доставляют на орбиту военные и разведывательные спутники.

«Первый двигатель BE-4 полностью собран. Следующие, второй и третий, представим потом», — сообщил Безос.

Впрочем, до запуска двигателя в эксплуатацию ещё далеко, BE-4 ещё ждут испытания и доработка, на которую может уйти немало времени.

Даже большой бюджет NASA, превосходящий аналогичные траты других стран, не способен заметно ускорить работы по космическому импортзамещению. По мнению специалистов, при оценке американских трат на космическую отрасль важно помнить о том, что в США другая система ценообразования — многие вещи обходятся там дороже.

Рано или поздно американские компании запустят в эксплуатацию собственные разработки. Однако даже после этого сотрудничество NASA и Роскосмоса продолжится, считают эксперты. Разговоры о полном отказе от совместной работы — не более чем популизм.

«Мало кто знает о том, что сотрудничество в космической сфере между нашими странами ведёт историю с 1960 года. Даже в самые напряжённые годы холодной войны всё равно космические ведомства сотрудничали. Я думаю, что даже после того как проект МКС будет завершён, будут какие-то новые формы совместной работы. Это выгодно, потому что космонавтика — очень дорогая и сложная сфера, где в одиночку вести работу довольно тяжело»,— добавляет Александр Железняков.